Поляк загинув та 7 громадян постраждали в ДТП у Волинській області

67-річний громадянин Польщі загинув та 7 громадян постраждали в дорожньо-транспортній пригоді 19 червня на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" біля села Уховецк (Ковельський район, Волинська область).\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні вранці на автодорозі сполученням «Київ - Ковель - Ягодин», біля села Уховецк Ковельського району автомобіль Fiat Ducato зіткнувся з легковиком Citroen C4. У ДТП одна людина загинула, семеро постраждали", - йдеться в повідомленні\r\nПопередньо поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля Fiat Ducato перебував 45-річний житель Маневицького району Волинської області.\r\nВодій, ймовірно, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Citroen C4, під керуванням 67-річного громадянина Республіки Польща.\r\nІноземець загинув на місці ДТП, тілесні ушкодження отримала також і 68-річна пасажирка цього транспортного засобу, теж громадянка Республіки Польща.\r\nПостраждали 6 пасажирів автомобіля Fiat Ducato, серед яких троє дітей 16, 14 і 6 років.\r\nвони Всі жителі Маневицького району.\r\nНа місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області.\r\nПравоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.\r\nПодію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.\r\nВирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше громадянин Польщі загинув через дорожньо-транспортної пригоди в Києві.\r\nТакож громадянин Польщі загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди біля села Римачи Любомльського район