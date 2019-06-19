Поляк загинув та 7 громадян постраждали в ДТП у Волинській області

67-річний громадянин Польщі загинув та 7 громадян постраждали в дорожньо-транспортній пригоді 19 червня на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" біля села Уховецк (Ковельський район, Волинська область).

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці на автодорозі сполученням «Київ - Ковель - Ягодин», біля села Уховецк Ковельського району автомобіль Fiat Ducato зіткнувся з легковиком Citroen C4. У ДТП одна людина загинула, семеро постраждали", - йдеться в повідомленні

Попередньо поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля Fiat Ducato перебував 45-річний житель Маневицького району Волинської області.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Citroen C4, під керуванням 67-річного громадянина Республіки Польща.

Іноземець загинув на місці ДТП, тілесні ушкодження отримала також і 68-річна пасажирка цього транспортного засобу, теж громадянка Республіки Польща.

Постраждали 6 пасажирів автомобіля Fiat Ducato, серед яких троє дітей 16, 14 і 6 років.

вони Всі жителі Маневицького району.

На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше громадянин Польщі загинув через дорожньо-транспортної пригоди в Києві.

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