Microsoft наградила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпании "Дарница"

Компания Infopulse Ukraine (Киев) стала украинским обладателем награды Microsoft Country Partner of the Year 2019, которую мировой IT-гигант вручает своим партнерам, реализовавшим наиболее успешные проекты на основе решений от Microsoft.

Для Infopulse Ukraine таким проектом стало внедрение системы SAP на основе платформы Microsoft Azure для Частное акционерное общество (ЧАО) "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев).

Как сообщают компании в пресс-релизе, это первый случай внедрения данной технологии на крупном украинском предприятии.

"Дарница" инвестировала более 200 млн евро в исследования, технологии и оборудование в течение 2008-2018 годов. Мы уверены, что цифровые инновации позитивно повлияют на все аспекты нашего бизнеса – стратегию, операционную деятельность и, в конечном итоге, на всю нашу компанию», - отметил глава исполнительного совета управляющей компании "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Награда Microsoft Country Partner of the Year вручается в нескольких категориях. Победителей выбирают из более чем 2 900 компаний, представляющих 115 стран мира.

Infopulse Ukraine – крупная международная компания по разработке программного обеспечения и IT-решений для бизнеса. Основана в Украине в 1991 году, имеет несколько филиалов и представительств в Центральной и Восточной Европе.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн гривен.

В настоящее время "Дарница" проводит диджитализацию жизненного цикла лекарственных препаратов и ставит перед собой цель стать полностью цифровой компанией.

Конечный бенефициар "Дарницы" – фармацевт и меценат Глеб Загорий.