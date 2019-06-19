Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, – СМИ

На официальном веб-сайте правительства опубликовано постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 №483.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Как отмечают источники в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на которой согласовано оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора - государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Таким образом ГП "Гарантированный покупатель" будет специализированным предприятием по выполнению функции ПСО как для "зеленых" так и для населения.

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотренный законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета Европейского Союза (ЕС), в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

В начале июня Владимир Гройсман заявил, что для правительства важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он. Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт/ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС - на уровне 6 гривен.