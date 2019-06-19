подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 13:36 469
Кабмин 2019-06-19T13:45:43+03:00
Українські Новини
Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, –

Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, – СМИ

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua

На официальном веб-сайте правительства опубликовано постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 №483.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Как отмечают источники в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на которой согласовано оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора - государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Таким образом ГП "Гарантированный покупатель" будет специализированным предприятием по выполнению функции ПСО как для "зеленых" так и для населения.

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотренный законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета Европейского Союза (ЕС), в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

В начале июня Владимир Гройсман заявил, что для правительства важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он. Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт/ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС - на уровне 6 гривен.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Электроэнергия Кабинет Министров Украины Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
Тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена 14:06
На место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко 14:06
Генеральный директор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ 13:41
Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, – СМИ 13:36
"Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции 13:34
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok