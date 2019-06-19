Гройсман підписав постанову, яка зберігає низькі тарифи для населення в новому ринку електроенергії, – ЗМІ

На офіційному веб-сайті уряду опублікована постанова "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". Цією постановою вносяться зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Як зазначають джерела в Кабміні, для забезпечення дієвого механізму виконання функції ПСО було проведено нараду з основними учасниками ринку, на якій погоджено оптимальний компромісний варіант. Для виконання функцій ПСО для населення вирішено призначити окремого оператора – державне підприємство "Гарантований покупець". Таким чином ДП "Гарантований покупець" буде спеціалізованим підприємством по виконанню функції ПСО як для "зелених" так і для населення.

Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019 року. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", прийнятим у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету Європейського Союзу (ЄС), у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу та передачі електроенергії.

На початку червня Володимир Гройсман заявив, що для уряду важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він. Крім того, прем'єр зазначив, що також не повинна істотно зростати ціна для промисловості.

Як повідомлялося раніше, Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 гривень за 1 кВт/год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС - на рівні 6 гривень.