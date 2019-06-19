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19 июня 2019, среда, 12:51 686
Экономика 2019-06-19T12:51:01+03:00
Українські Новини
Энергобиржа готова к работе в новом рынке, тарифы для населения не вырастут, - Дубовский

Энергобиржа готова к работе в новом рынке, тарифы для населения не вырастут, - Дубовский

Украинская энергобиржа (УЭБ) полностью готова к проведению торгов на электронных аукционах для продажи электроэнергии по двусторонним договорам с целью выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Об этом заявил глава Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский в комментарии Українським Новинам.

"Мы оцениваем степень готовности в 100%. На сегодняшний момент обучено 177 участников. Есть и видеоинструкции. Дважды в день проходят тестовые торги, в которых принимают участие госкомпании, такие как "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и другие. Также со стороны покупателей в тестовом режиме принимают участие операторы системы передачи, операторы систем распределения и, соответственно, трейдинговые компании. Было два больших очных обучения в Европейской бизнес ассоциации. Мы считаем, что рынок и участники рынка заходят на сегмент торгов для двусторонних договоров с очень высокой подготовленностью", - сообщил Дубовский.

Глава биржевого комитета УЭБ отметил, что на аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии, чтобы пройти период перехода к новой модели рынка без повышения цен.

"На аукционах будет установлен ценовой кэп, то есть ограничение по максимальной цене, которое даст возможность пройти период перехода от одной модели рынка к другой без сколь-нибудь заметного повышения цены электроэнергии", - заявил Дубовский.

Руководитель УЭБ также подчеркнул, что повышения тарифов на электроэнергию для населения не будет, этот вопрос урегулирован постановлением правительства о возложении спецобязательств на госкомпании.

"Постановление о спецобязательствах, в соответствии с которым "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут обеспечивать операторов системы передачи и гарантированного покупателя, решает эту проблему. То есть, для населения повышения цены не будет", - заявил Дубовский.

Напомним, Кабинет Министров для гарантированного недопущения повышения тарифов на электроэнергию для населения принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы временно, на период до трех месяцев, избрана Украинская энергетическая биржа.

Новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

Больше новостей о: Электроэнергия Алексей Дубовский Украинская энергобиржа

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