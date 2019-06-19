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19 июня 2019, среда, 12:39 661
Жизнь 2019-06-19T12:45:10+03:00
Українські Новини
Извержение вулкана в Мексике попало на зрелищное видео из окна самолета

Извержение вулкана в Мексике попало на зрелищное видео из окна самолета

Пассажир самолета снял из иллюминатора извержение вулкана в Мексике. Видео было опубликовано на Twitter-странице ABC News.

На видео представлен вулкан Попокатепетль, выбрасывающий столб вулканического пепла. Дым поднимается в небо на фоне розового заката солнца.

В связи с извержением вулкана местные жители были предупреждены об опасности находиться поблизости.

Пользователи в комментариях к видео взорвались восторгом и заявляли, что увиденное вызывает восхищение и страх одновременно, а также назвав увиденное "пугающей силой природы" и "разрушительной красотой".

Как сообщали Українські Новини, ранее северное сияние сняли на видео из окна самолета.

А тем временем, в Италии мощное извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясения.

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