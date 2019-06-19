Извержение вулкана в Мексике попало на зрелищное видео из окна самолета

Пассажир самолета снял из иллюминатора извержение вулкана в Мексике. Видео было опубликовано на Twitter-странице ABC News.\r\nНа видео представлен вулкан Попокатепетль, выбрасывающий столб вулканического пепла. Дым поднимается в небо на фоне розового заката солнца.\r\nВ связи с извержением вулкана местные жители были предупреждены об опасности находиться поблизости.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eNQ7FtEgiMM&fbclid=IwAR1nth1btmKOrTRozkrkmaZsCZnOtWqOWKdgCYtbe5gMbTOlQmPWPgLYm2g" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПользователи в комментариях к видео взорвались восторгом и заявляли, что увиденное вызывает восхищение и страх одновременно, а также назвав увиденное "пугающей силой природы" и "разрушительной красотой".\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее северное сияние сняли на видео из окна самолета.\r\nА тем временем, в Италии мощное извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясения.