Украинская газовая труба под угрозой - нужно срочно подписать прямой контракт с РФ на поставку газа, - Бойко

"Работа украинской ГТС под угрозой. Прямой контракт с РФ на поставку газа нужно подписывать срочно". Об этом основатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил в интервью трем украинским каналам, комментируя сообщение "Укратрансгаза" об угрозе дальнейшей работе украинской ГТС из-за более 4 млрд гривен долгов перед поставщиками, сообщает портал platform.org.ua.

"Это чисто техническая проблема, потому что "Нефтегаз Украины" является собственником транзитного контракта и получает от него средства. Он должен добавлять достаточно средств для того, чтобы технологический газ был докуплен "Укртрансгазом", - пояснил оппозиционный политик.

Однако, по словам Юрия Бойко, проблема гораздо сложнее, и она касается нового транзитного контракта, который заканчивается в конце года.

"Этот вопрос также напрямую связан с действием контракта на транзит газа по территории Украины, срок которого истекает в конце этого года. Уже критически мало времени для того, чтобы сделать новый контракт на транзит. Если будут запущены "Северный поток-2" и "Турецкий поток", у нас фактически не остается газотранспортной системы. При таких условиях она превратится в груду металлолома. И вместо того, чтобы давать 3 млрд долл. в бюджет страны, мы будем вынуждены дотировать нашу ГТС. На сегодня это 50 тыс. рабочих мест. Мы с председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком во время наших переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поднимали этот вопрос, понимание и готовность его решать есть", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик также объяснил, от каких факторов зависит подписание нового контракта c РФ.

"Есть понимание того, что должно быть восстановление партнерства в том числе в газовой отрасли, а также открытие российских рынков для украинских товаров. Потому что мы сегодня продаем в Россию товаров на 4,5 млрд долларов, а закупаем на 7,5 млрд. У нас отрицательное торговое сальдо - мы 3 млрд из своей экономики отдаем в РФ. А восстановление партнерства - это газ по цене 3800 грн. за тыс. кубов, это транзит, и российский рынок для наших товаров", - акцентировал оппозиционный политик.

Напомним, что по итогам двух раундов переговоров лидеров Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко и Виктора Медведчука с главой "Газпрома" Алексеем Миллером достигнуты договоренности о возможности снижения цены газа для украинских потребителей более чем на 25% в случае подписания прямых контрактов.