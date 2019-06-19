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19 июня 2019, среда, 11:55 780
Экономика 2019-06-19T12:23:17+03:00
Українські Новини
Перенос энергорынка на 1 год противоречит позиции международных партнеров Украины, - Бузаров

Перенос энергорынка на 1 год противоречит позиции международных партнеров Украины, - Бузаров

Перенос запуска рынка электроэнергии на год противоречит позиции международных партенров Украины (USAID, Европейское энергосообщество, Мировой банк, ЕБРР, ЕИБ) и остановит реформу энергетической сферы. Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров в Facebook, комментируя законопроект президента о переносе запуска рынка.

"Перенос сроков введения рынка электроэнергии может серьезно повлиять на процесс реформирования данной сферы со всеми вытекающими. Это затормозит уже практически завершенную реформу сферы электроэнергетики, а также подпортит международный имидж Украины. Следует отметить, что перенос рынка на 1 год противоречит позиции множества международных организаций - USAID, Европейского энергосообщества, Мирового банка, ЕБРР, ЕИБ. Самое главное - введение рынка предусмотрено в рамках процесса евроинтеграции, а именно Третьим энергопакетом", - написал эксперт.

По мнению Бузарова, Украина должна выполнять взятые перед международным сообществом обязательства по реформированию и запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля.

"Считаю, что Украина должна следовать курсу начатых реформ на выполнение международных обязательств, и перенос введения рынка крайне нежелателен в этом контексте", - подчеркнул эксперт.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина 5 июня заявил, что правительство выполнит принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" и запустит рынок с 1 июля.

Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в парламент законопроект (№10376), которым предлагается перенести запуск рынка электроэнергии на год - на 1 июля 2020 года.

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