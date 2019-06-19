В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке

В соцсетях пользователи бурно обсуждают видео с участием полиции и семьи с ребенком, где мать напала на правоохранителей. Видео опубликовал экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

"Инцидент произошел в центре Киева около Бессарабской площади. Вот прислали мне в личку пострадавшие. Сюжет таков: пробка, бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья, муж жена и ребенок. После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком.

Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР.

Товарищи патрульные, будьте сдержанее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду, можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручнмками. Кстати, потерпевшие очень хотят пообщаться с СМИ", - сообщает Ярославский.

Соцсети взорвались комментариями пользователей.

Напомним, что ранее сообщалось, как полицейские избили женщин в столичном метро.