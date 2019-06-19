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19 июня 2019, среда, 10:39 403
Верховная Рада и партии 2019-06-19T10:42:33+03:00
Українські Новини
"Европейская солидарность" призывает депутатов Харьковского горсовета не голосовать за переименование проспек

"Европейская солидарность" призывает депутатов Харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта Григоренко

"Европейская солидарность". Фото: сайт "Европейской солидарности"

Партия "Европейская Солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, проголосовавших за включение в повестку дня сессии вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса. Иначе партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишения депутатских мандатов Харьковского горсовета, сообщает официальный сайт "Европейской солидарности".

Партия "Европейская Солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизацию.

Также партия призывает всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко.

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