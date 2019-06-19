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19 июня 2019, среда, 09:09 813 Видео
Политика 2019-06-19T11:30:03+03:00
Українські Новини
Третьяков встретил в ЦИК собственных избирательных "клонов"

Третьяков встретил в ЦИК собственных избирательных "клонов"

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков во время подачи документов в ЦИК встретил собственных избирательных "клонов". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В жизни находится место для очень неожиданных встреч! Сегодня встретил собственных "клонов". Подавал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на мажоритарном округе №219 и здесь они - братья Третьяковы (без мягкого знака в фамилии), которые по чрезвычайному совпадению тоже собираются баллотироваться в этом же округе на Святошино. Как писали СМИ, оба родились в Иркутске, живут на Троещине, в одном доме в квартирах рядом. Эти братья живут настолько дружно, что решили баллотироваться на одном округе, как они сами мне сказали, - чтобы поддерживать друг друга", - написал Третьяков.

По его словам, этой избирательной технологии много лет и рассчитана она исключительно на невнимательность избирателей.

"Я прошел много избирательных кампаний и меня давно не удивляют подобные действия конкурентов. Убежден, что это только начало: очевидно, что грязные методы и черный пиар против меня еще будет использоваться неоднократно. Со своей стороны считаю, что людей, которые используют грязные технологии, которые дали "клонам" немалые деньги на залог, дали юристов для сопровождения и т.д. - не должно быть в парламенте", - подчеркнул Третьяков.

Народный депутат дал совет "кукловодам", которые решили зарегистрировать его избирательных клонов, "не начинать свой путь в политику с обмана избирателей".

"Лично я намерен победить честно, несмотря на чьи-то попытки влиять на выборы нечестными методами и черными технологиями", - отметил Третьяков.

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