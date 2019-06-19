Власть ворует, не понимая, что путь повышения транзитных тарифов ведет в никуда, - Евгений Червоненко

Международные партнеры исключили Украину из транзитных схем из-за непредсказуемости. Если дела пойдут так и дальше, страна полностью потеряет не только грузопотоки, страна потеряет суверенитет.

Об этом предупредил министр транспорта и связи Украины в 2005 году Евгений Червоненко, комментируя усугубление критической ситуации с транзитными перевозками грузов через территорию нашей страны.

По оценкам экспертов, из-за недальновидной политики правительства и неадекватной антирыночной тарификации "Укрзализныци", Украина начала стремительно терять объемы транзитных потоков. По данным руководителя экспертного направления компании "ЦТС – Консалтинг" Андрея Шкляра, за последние 5 лет объем железнодорожных перевозок международных грузов через территорию Украины сократился вдвое – до 16,3 млн тонн. И даже при всех финансовых потерях, которые при этом понесла УЗ, транзит все еще генерирует более 10 млрд грн выручки, что составляет шестую часть всех доходов государственного монополиста.

"Для восстановления транзитных объемов грузоперевозок надо, прежде всего, прекратить воровать. Географическая роль Украины – это мост между Востоком и Западом. Но руководство страны умудрилось потерять практически все! При министре Червоненко транзитные объемы составляли $5,5 млрд в год. Сейчас - всего $130 млн. "Шелковый путь", который мы разрабатывали, и по которому первый поезд пошел в 2014 году, Минтранс вскоре закрыл. А в это время, по моим данным, китайцы с белорусами пускают по "Шелковому пути" до 90 поездов с контейнерами в неделю. Это – всего 8 суток пути до Мюнхена и Ганновера из Китая вместо 60-ти по обходному пути", - говорит экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Он отметил также, что на границе с Беларусью образовываются пробки, так как спрос на транзитные пути в обход Украины огромен и продолжает расти. При этом, в отличие от Украины, Президент Лукашенко создает транзитерам всевозможные стимулы и активно развивает инфраструктуру.

"У Лукашенко вообще пробки стоят на границе. И такой интерес транзитеров сверхвыгоден для Беларуси. Чтобы облегчить таможенные процедуры Лукашенко автоматизировал процессы, с постов вообще убрал "живых таможенников". Мало того, Беларусь проложила автобан вдоль северной границы Украины и все потенциальные потоки украинского автомобильного транзита ушли туда. Беларусь дает большие привилегии транзитерам, так как это огромные деньги. А у нас продолжают останавливать грузовики с русскими номерами вопреки межправительственным соглашениям и договорам", - отметил Червоненко.

Экс-министр прокомментировал также ситуацию с неконкурентными тарифами, которые несколько лет назад установила "Укрзализныця" с целью повышения доходности.

"Украинская власть продолжает безответственно воровать, не понимая, что путь повышения тарифов ведет в никуда. Они пытаются убытки прикрыть повышением тарифа, и это - при износе тягового состава УЗ на уровне 97%! Самые молодые локомотивы – 1984 года выпуска. В силу этих и множества других причин, Украину практически вычеркнули из транзитных схем, потому что мы непредсказуемы. Хотя, по оценкам ведущих исследовательских центров, потенциал Украины, с учетом участия в "Шелковом пути" и транспортировке грузов из стран СНГ к нашим портам, мог бы через 3-5 лет достичь $30 млрд в год. Исправлять ошибки никогда не поздно. Но если мы будем так жить дальше, мы потеряем не только транзит, мы потеряем страну", - резюмировал Евгений Червоненко.