подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины, так как не нашел там новых лиц, - политолог Сазонов
18 июня 2019, вторник, 17:36 466
Политика 2019-06-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины, так как не нашел там новых лиц, - политолог Сазонов

Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины, так как не нашел там новых лиц, - политолог Сазонов

Команда президента Зеленского решила отдать Луганщину молодым и не очень регионалам. Такое мнение на своей странице в сети Facebook высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя информацию, озвученную Владимиром Ландиком, о назначении главой Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого.

"Нет, я не буду сейчас делать выводов - только после назначений. Но в СМИ уже называют фамилии, а матерые регионалы не врубаются в ситуацию. Новые лица, ага. Ну, ладно, Ткаченко мог связаться с ПР по молодости и от безальтернативности. Ну а Комарницкий просто делал карьеру в Луганской системе МВД в те годы. Тут сложнее принять. То есть новых не будет людей в Системе? Струк, Кравченко, Голенко, Пристюк - Луганщина знает и помнит. Их не забудьте пристроить", - пишет политолог Кирилл Сазонов.

Как ранее сообщалось, Луганскую область может возглавить ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий, которого СМИ называют "человеком Авакова".

 
Архив
Новости
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта 19:22
Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС 19:14
Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото:
Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт 19:11
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте 19:01
Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине 19:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok