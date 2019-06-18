Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины, так как не нашел там новых лиц, - политолог Сазонов

Команда президента Зеленского решила отдать Луганщину молодым и не очень регионалам. Такое мнение на своей странице в сети Facebook высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя информацию, озвученную Владимиром Ландиком, о назначении главой Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого.

"Нет, я не буду сейчас делать выводов - только после назначений. Но в СМИ уже называют фамилии, а матерые регионалы не врубаются в ситуацию. Новые лица, ага. Ну, ладно, Ткаченко мог связаться с ПР по молодости и от безальтернативности. Ну а Комарницкий просто делал карьеру в Луганской системе МВД в те годы. Тут сложнее принять. То есть новых не будет людей в Системе? Струк, Кравченко, Голенко, Пристюк - Луганщина знает и помнит. Их не забудьте пристроить", - пишет политолог Кирилл Сазонов.

Как ранее сообщалось, Луганскую область может возглавить ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий, которого СМИ называют "человеком Авакова".