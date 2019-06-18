Госпродпотребслужба закупит вакцины против бешенства животных на 252,8 млн гривен

Компания "Укрветпромпостач" (Киевская область) предложила самую низкую цену в 252,77 млн гривен в тендере Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на закупку 8 429 048 вакцин антирабических для иммунизации плотоядных диких животных от бешенства.\r\nОб этом говорится в тендерной документации компании, передают Українські Новини.\r\nСогласно ей, вакцины закупаются для осуществления профилактической осенней кампании против бешенства на территории Украины.\r\nВакцины будут поставлены в 19 областей.\r\nСрок поставки товара - по 31 декабря 2019 года.\r\nКроме победителя, в торгах принимал участие торговый двор "Украинский товарный союз" (Киев) с предложением 252,8 млн гривен.\r\nКонечными бенефициарами "Укрветпромпостача" являются Виталий Троянский и Галина Киселева.\r\nПо информации на сайте "Укрветпромпостача", компания основана в 1990 году и является одним из крупнейших производителей химико-фармацевтических и биологических ветеринарных лекарственных средств, а также предметов зоотехники и искусственного осеменения животных\r\nКак сообщали Українськi Новини, в феврале в Киевской области ввели карантин из-за диагностированного бешенства у домашней кошки в Шкаровке.\r\nРанее Госпродпотребслужба объявляла тендер на покупку еще почти 6 миллионов вакцин от бешенства для животных.