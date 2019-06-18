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18 июня 2019, вторник, 16:53 492
Выборы 2019-06-18T17:00:12+03:00
Українські Новини
Евгений Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы

Евгений Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы

Евгений Червоненко Фото: youtube.com
Евгений Червоненко Фото: youtube.com

Бывший министр транспорта Евгений Червоненко заявил о своем решении вернуться в политику. По его словам, он намерен баллотироваться в Верховную Раду по одесскому 134-му одномандатному избирательному округу как самовыдвиженец.

Об этом он сообщил в эфире "7 телеканала".

"Когда я увидел так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику. Меня приглашали во многие партии, но я не лез ни в какие списки. Я иду самовыдвиженцем от Одессы, потому что меня дважды хотели назначить главой Одесской ОГА. Один из указов даже был подписан. Третий — это конкурс, который был сфальсифицирован. Я хочу менять эту страну и начну я с Одессы", — отметил бывший министр.

"Модель развития украинского государства не должна зависеть от западного, восточного или американского курса. Украина должна развиваться самостоятельно и быть независимо сильным государством", — добавил Евгений Червоненко.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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