подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 16:29 33
Технологии 2019-06-18T16:30:05+03:00
Українські Новини
Украина и ОАЭ намерены вместе изготовлять беспилотники

Украина и ОАЭ намерены вместе изготовлять беспилотники

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) развивают сотрудничество: страны рассматривают возможность совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок государственного предприятия "Антонов".

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром" , передают Українськi Новини.

Согласно ему, в рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget состоялась встреча генерального директора концерна Павла Букина и заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майора Абдуллы Аль Хашми.

Стороны договорились о ряде совместных проектов в авиационной сфере, а также относительно производства и поставки техники для сухопутных войск ОАЭ.

Сообщается, что одним из перспективных проектов, которые обсуждаются, является налаживание совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок ГП "Антонов".

Также в сообщении отмечается, что страны Ближнего Востока и Юго-Западной Азии "Укроборонпром" считает наиболее перспективным для себя рынком.

Как сообщали Українськi Новини, представители Украины примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика саудовской компании Science Technology.

Вооруженные Силы Украины 20 марта завершили испытания беспилотного летательного аппарата "Bayraktar" турецкого производства.

Тем временем в Китае показали проект надводного беспилотника, вооруженного торпедами и ракетами.

Больше новостей о: ОАЭ Укроборонпром Беспилотники Международное сотрудничество

Архив
Новости
Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах 16:42
Сегодня знаменитый "Чернобыль" покажут в Украине: где смотреть 16:33
Украина и ОАЭ намерены вместе изготовлять беспилотники 16:29
Женой Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Фото: facebook.com/ia.meurmishvili
Курт Волкер женился на журналистке из Грузии 16:21
Новая программа с МВФ нужна до завершения старой, - НБУ 16:13
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
У берегов Латвии появился российский военный корабль 19:30
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok