Украина и ОАЭ намерены вместе изготовлять беспилотники

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) развивают сотрудничество: страны рассматривают возможность совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок государственного предприятия "Антонов".

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром" , передают Українськi Новини.

Согласно ему, в рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget состоялась встреча генерального директора концерна Павла Букина и заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майора Абдуллы Аль Хашми.

Стороны договорились о ряде совместных проектов в авиационной сфере, а также относительно производства и поставки техники для сухопутных войск ОАЭ.

Сообщается, что одним из перспективных проектов, которые обсуждаются, является налаживание совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок ГП "Антонов".

Также в сообщении отмечается, что страны Ближнего Востока и Юго-Западной Азии "Укроборонпром" считает наиболее перспективным для себя рынком.

Как сообщали Українськi Новини, представители Украины примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика саудовской компании Science Technology.

Вооруженные Силы Украины 20 марта завершили испытания беспилотного летательного аппарата "Bayraktar" турецкого производства.

Тем временем в Китае показали проект надводного беспилотника, вооруженного торпедами и ракетами.