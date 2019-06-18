Все готово к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля, – Гаврилечко

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в ходе пресс-конференции "Новый рынок электроэнергии" заявил, что урегулированы практически все вопросы, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В частности, Кабинет Министров Украины принял постановления о специальных обязательствах на новом рынке электроэнергии, который вводится с 1 июля 2019 года. Спецобязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене возложены на государственные компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

"Когда Кабмин принимает решение о PSO (публичные специальные обязательства) и выкупе 90% электроэнергии, производимой НАЭК "Энергоатом", по фиксированной цене для того, чтобы дальше эта электроэнергия передавалась на нужды населения, это как раз и есть та публично полезная деятельность, которой и должен заниматься Кабинет Министров" - сказал Гаврилечко.

Гаврилечко акцентировал внимание на том, что реформа рынка электроэнергии не только обеспечит стабильность тарифов для населения на ближайшие 1,5 года, но и откроет путь к предоставлению Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС).

"Итак, Кабмин принял всю необходимую нормативно-правовую базу для того, чтобы рынок заработал. С 1 июля, скорее всего, он начинает работать. И как минимум до 31 декабря 2020 года цены для населения на электроэнергию меняться не должны. Украина в итоге выполняет то, что мы обязались в плане Третьего энергопакета. И, следовательно, Украина выполняет необходимое условие для получения от ЕС макрофинансовой помощи в размере 0,5 млрд евро", - отметил экономический эксперт Гаврилечко.

Напомним, реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели. Введение оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года является условием предоставления Украине 2-го транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.