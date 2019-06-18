Призыв Ткаченко к бойкоту ZIK является ограничением свободы слова и повторением ошибок Порошенко, – Юрий Павленко

Депутат Верховной Рады Украины от политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко, комментируя призыв генерального продюсера телевизионного канала "1+1" Александра Ткаченко к бойкоту телеканала ZIK, назвал подобные высказывания "ограничением свободы слова и повторением ошибок Порошенко".

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Последние заявления кандидатов из предвыборного списка "Слуги народа" вызывают большое беспокойство за будущее свободы слова в Украине (речь идет о призыве 9-го номера списка партии "Слуга народа" и в настоящее время генпродюсера телеканала "1+1" Александра Ткаченко к бойкоту телеканала ZIK, которой он разместил на своей странице в социальной сети Facebook). В "лучшем" случае — это специфическое проявление журналистской ревности и попытки таким образом навредить серьезном конкуренту. В худшем — сформированная позиция политика, стремящегося ограничить свободу слова и сделать невозможной деятельность СМИ, которое ему не нравится", — сказал Павленко.

Он также отметил, что в данный момент, когда медиасообщество живет в ожидании настоящих перемен в отношении власти к свободе слова, что наконец прекратятся угрозы и травля неугодных журналистов и каналов, вдруг появляется такое сообщение в соцсети.

"Мы уже жили 5 лет при режиме, который под лозунгами патриотизма и защиты национальных интересов вел настоящую травлю независимых СМИ, журналистов и блогеров. Сегодня уже представители новой власти начинают шаг за шагом двигаться по стопам своих политических предшественников. Политики из "Зе-списка" так же призывают к бойкотам и запретам, делят украинцев на своих и чужих, "врагов" и "патриотов". Это недопустимые вещи", — подчеркнул Павленко.

Что же касается подобных высказываний, то хочу призвать представителей разных политических сил — не делать этого, чтобы потом, как говорят, "не позичати в Сірка очі".

"Единственная возможность вырваться из ловушки бесконечной войны, конфликтов, бедности и экономической разрухи — это прекратить делить украинских граждан. Гарантировать людям их конституционные права. Уважать другую точку зрения. Украине нужен мораторий на действия и решения, которые раскалывают страну. Это программная позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь". И я искренне верю, что Украина станет цивилизованным, демократическим и правовым государством", — резюмировал Юрий Павленко.