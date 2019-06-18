"Нафтогаз" выкатил ОСМД требования заплатить за неиспользованный газ по принципу "бери или плати"

Объединение совладельцев многоквартирного дома "ЖК "Триумф" (Харьков) получило требование от АО "НАК "Нафтогаз Украина" с требованием оплатить газ, который ОСМД предварительно заказывало, но не потребило вообще. Об этом свидетельствует акт-претензия от "Нафтогаза", копия которой есть в распоряжении "Наших денег".

Госкомпания требует у ОСМД 11 тыс грн за неиспользованные в марте 4 тыс кубометров газа. ОСМД по договору от октября 2018 года заказывало на отопительный сезон 40 тыс кубометров газа. Однако по итогам марта 2019 года фактически было потреблено лишь 36 тыс кубометров, что на 5% меньше от заказа. Именно на эту разницу неспожитого газа "Нафтогаз" и выставил требование оплатить 11 тыс грн из расчета 7 482 грн за тысячу кубометров. Эти средства "Нафтогаз" в акте называет "возмещением убытков".

"Нафтогаз" провел расчет "убытков" на основании договора с ОСМД и пункта 1 раздела VI Правил поставки газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 30 сентября 2015 года №2496.

В этом пункте речь идет о возмещении убытков потребителем, не являющимся бытовым:

"Если по итогам расчетного периода фактический объем (объем) потребления природного газа, закупленный поставщиком по договору поставки природного газа, будет меньше подтвержденного объема природного газа (при условии, что подтвержден объем соответствовал заказанному потребителем), поставщик имеет право требовать от потребителя возмещения убытков в размере не более двойной учетной ставки Национального банка Украины от стоимости недовикористаного объема газа за отчетный период".

По данным "Наших денег", ситуация с харьковским "ЖК "Триумф" не является единичной и сейчас "Нафтогаз" выставляет претензии по поводу "возмещения ущерба" другим ОСМД, что не потребили весь заказанный газ через более раннее окончание отопительного сезона в связи с теплой погодой.

Напомним, ранее аналогичный принцип "бери или плати" (Take-or-Pay) применял российский "Газпром" по отношению к "Нафтогазу Украины". По этому принципу Украина была обязана покупать весь объем газа, указанного в контракте, иначе штраф. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев называл этот контракт кабальным. В 2017 году Стокгольмский суд арбитраж отклонил требования "Газпрома" на сумму $56 млрд по пукнту "бери или плати".