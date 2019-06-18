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18 июня 2019, вторник, 13:57 339
Выборы 2019-06-18T14:16:02+03:00
Українські Новини
Анатолий Могилев презентовал первую пятерку списка партии "Незалежність"

Анатолий Могилев презентовал первую пятерку списка партии "Незалежність"

18 июня 2019 года партия "Незалежність" презентовала первую пятерку своего предвыборного списка. Лидер партии Анатолий Могилев подчеркнул, что речь идет о команде профессионалов, которые объединились в партию "Незалежність", чтобы остановить развал правоохранительной системы, фактически уничтоженной предыдущей властью.

По его словам, в результате так называемой люстрации – явной и скрытой – из государственных и правоохранительных органов были уволены тысячи настоящих профессионалов, а рядовые сотрудники и офицеры МВД стали объектом настоящей травли лишь за то, что выполняли приказы.

"Дело нашей чести, дело нашего долга перед Украиной – вернуть власти профессионализм, а гражданам чувство безопасности. Мы объединяем правоохранителей. Мы идем в парламент, чтобы установить в стране мир и порядок, защитить людей в погонах - для этого нужна кропотливая законодательная работа",- сказал политик в своем выступлении.

Одним из основных направлений деятельности партии "Незалежність" станет восстановление социальной справедливости,- подчеркнула майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины", третий номер списка Татьяна Зюбанова.

Она заверила, что после прихода в ВР, представители партии инициируют изменения в Закон Украины 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", чтобы восстановить гарантии достойной государственной поддержки правоохранителей и военнослужащих, защиту их социальных прав с соблюдением принципа равенства и единого подхода к определению видов денежного обеспечения, как при назначении пенсий, так и при перерасчете пенсий лицам.

По словам Татьяны Зюбановой, предлагается вернуть максимальный размер пенсий за выслугу лет - до 90 процентов.

В свою очередь, генерал-лейтенант милиции, вице-президент Всемирного конгресса юристов Украины Василий Фаринник сообщил, что одной из первоочередных задач партии является возвращение настоящих профессионалов на службу государству.

"Партия "Незалежність" идет в Верховную Раду для того, чтобы опытные специалисты вернулись в правоохранительные органы, из которых они были выдавлены горе - реформаторами: мы знаем - как вернуть эффективность правоохранительной системе. И в Верховной Раде Украины будем принимать законы, разработанные теми, кто имеет опыт оперативной и розыскной работы",- заявил Василий Фаринник.

Лидер партии Анатолий Могилев поздравил первую пятерку "Незалежності" и выразил уверенность, что его колеги в парламенте будут отстаивать те принципы и стремления, которые поддерживает подавляющее большинство украинцев.

"Мы уверены, что партия "Незалежність" будет представлена в новой Верховной Раде, что позволит выполнить нашу предвыборную программу. Украине нужны опыт и знания. Мы - люди чести и присяги: мы наведем в стране порядок",- резюмировал Анатолий Могилев.
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