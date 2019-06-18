Анатолий Могилев презентовал первую пятерку списка партии "Незалежність"

18 июня 2019 года партия "Незалежність" презентовала первую пятерку своего предвыборного списка. Лидер партии Анатолий Могилев подчеркнул, что речь идет о команде профессионалов, которые объединились в партию "Незалежність", чтобы остановить развал правоохранительной системы, фактически уничтоженной предыдущей властью.

По его словам, в результате так называемой люстрации – явной и скрытой – из государственных и правоохранительных органов были уволены тысячи настоящих профессионалов, а рядовые сотрудники и офицеры МВД стали объектом настоящей травли лишь за то, что выполняли приказы.

"Дело нашей чести, дело нашего долга перед Украиной – вернуть власти профессионализм, а гражданам чувство безопасности. Мы объединяем правоохранителей. Мы идем в парламент, чтобы установить в стране мир и порядок, защитить людей в погонах - для этого нужна кропотливая законодательная работа",- сказал политик в своем выступлении.

Одним из основных направлений деятельности партии "Незалежність" станет восстановление социальной справедливости,- подчеркнула майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины", третий номер списка Татьяна Зюбанова.

Она заверила, что после прихода в ВР, представители партии инициируют изменения в Закон Украины 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", чтобы восстановить гарантии достойной государственной поддержки правоохранителей и военнослужащих, защиту их социальных прав с соблюдением принципа равенства и единого подхода к определению видов денежного обеспечения, как при назначении пенсий, так и при перерасчете пенсий лицам.

По словам Татьяны Зюбановой, предлагается вернуть максимальный размер пенсий за выслугу лет - до 90 процентов.

В свою очередь, генерал-лейтенант милиции, вице-президент Всемирного конгресса юристов Украины Василий Фаринник сообщил, что одной из первоочередных задач партии является возвращение настоящих профессионалов на службу государству.

"Партия "Незалежність" идет в Верховную Раду для того, чтобы опытные специалисты вернулись в правоохранительные органы, из которых они были выдавлены горе - реформаторами: мы знаем - как вернуть эффективность правоохранительной системе. И в Верховной Раде Украины будем принимать законы, разработанные теми, кто имеет опыт оперативной и розыскной работы",- заявил Василий Фаринник.

Лидер партии Анатолий Могилев поздравил первую пятерку "Незалежності" и выразил уверенность, что его колеги в парламенте будут отстаивать те принципы и стремления, которые поддерживает подавляющее большинство украинцев.

"Мы уверены, что партия "Незалежність" будет представлена в новой Верховной Раде, что позволит выполнить нашу предвыборную программу. Украине нужны опыт и знания. Мы - люди чести и присяги: мы наведем в стране порядок",- резюмировал Анатолий Могилев.