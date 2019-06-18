"Укрзализныця" ежегодно дотирует олигархов на 40 млрд, а существующие дороги стреножат экономику, - Кава

Если не сбавлять нынешние темпы строительства и не влезать в дорогостоящие проекты вроде Новой кольцевой вокруг Киева, то лет через 5-6 мы будем ездить по нормальным европейским дорогам. Такое мнение высказал советник главы "Укравтодора" Александр Кава в интервью газете "Голос Украины". Он убежден, что муниципальному транспорту необходимо наотрез отказаться от африканской концепции маршруток. И заявляет, что "Укрзализныця" вообще рискует дойти до банкротства, если и в дальнейшем будет спонсировать олигархов по льготным тарифам.

"Могу привести конкретные цифры. Более 80%, а это почти 38 тысяч километров дорог государственного значения, эксплуатируются с просроченным капитальным ремонтами. На некоторых асфальта уже нет вообще. Ямочный ремонт ситуации не спасает, латки выдерживают сезон-два. Поэтому дорогам необходим капитальный ремонт.

С другой стороны, в 2018 году нами капитально отремонтировано полторы тысячи километров дорог государственного значения. Чтобы понять много это или мало, стоит вспомнить, что в прошлые годы по всей стране капитально ремонтировали всего лишь 100-150 километров дорог. В целом в Украине 46 тысяч километров дорог государственного значения. Асфальтовое покрытие держится между капремонтами примерно 10-15 лет. То есть чтобы не допускать эксплуатации дорог с просроченными ремонтами, нам необходимо капитально ремонтировать по 3-4 тысячи километров полотна каждый год. И уже через 10 лет все государственные дороги могут стать современными и качественными. Если не сбавлять темпа проведения капитальных ремонтов, то уже через 5-6 лет значительная часть государственных дорог действительно будет в нормативном состоянии.

В этом году сделаем больше, чем в прошлом. Есть системные решения, принят закон "О дорожном фонде", который обеспечил целевое финансирование ремонта дорог. В 2018 году 50% доходов от автомобильных акцизов и акцизов на горючее ушло на дороги. Уже в этом - 75%. А начиная со следующего, выйдем на 100%. То есть, с каждым годом растут как объемы финансирования, так и объемы работ", - заявил Александр Кава.

По его словам, уже готовится строительство автобана Львов-Мукачево с разветвлением до границ с Венгрией и Словакией. Первый отрезок от границы с Венгрией до Мукачево уже на завершающем этапе проектирования. Идет наработка оптимальной трассы этого автобана через Карпаты. Одновременно работаем над развитием сети скоростных дорог, таких как М-03 Киев – Полтава – Харьков и Н-31 Днепр – Решетиловка. Повышаем их параметры к категории скоростных шоссе с двумя проезжими частями в две полосы каждая.

На разных этапах находятся работы по проектам скоростных шоссе Ровно-Львов, Одесса-Николаев-Херсон, Херсон-Винница, Львов-Тернополь, Днепр-Кривой Рог и Хмельницкий-Винница.

"Когда мы со Славомиром Новаком пришли в "Укравтодор", там преимущественно занимались только текущими делами, в работе не было ни одного нового проекта. Разве что за исключением хилого строительства моста через Днепр в Запорожье, причем, с большими проблемами в проектной документации. А еще мусировался грандиозный проект по Новой кольцевой дороге вокруг Киева, которая из-за своей дороговизны вряд ли будет актуальной раньше, чем через 20-30 лет", - отметил чиновник

На вопрос журналиста, не возникнет ли в дальнейшем ситуация, когда новая власть по тем или иным причинам захочет переориентировать средства с ремонта дорог на более неотложные по ее мнению направления, Александр Кава сказал такое.

"Искушения были и будут. Даже в Государственном бюджете на 2019 год Минфин пытался забрать средства, которые по закону были заложены на строительство и ремонт дорог. Все критикуют "Укравтодор", но почему-то при этом считают, что госагентство должно строить дороги без денег и других ресурсов. За счет чего? Если все автомобильные и топливные акцизы направить по целевому назначению, в Украине очень быстро будут отличные дороги. Разумеется, при этом грамотного управления имеющимися ресурсами никто не отменял", - подчеркнул он.