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18 июня 2019, вторник, 12:54 36
Европа 2019-06-18T12:54:52+03:00
Українські Новини
Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции, - СМИ

Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции, - СМИ

Мишель Платини: fifa.com
Мишель Платини: fifa.com

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который со скандалом покинул свою должность, был взят под стражу сегодня, 18 июня. Об этом сообщает mediapart.fr.

Экс-президента УЕФА задержали в рамках расследования коррупции из-за присужения Катару права проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Платини был помещен в помещение Управления антикоррупционной судебной полиции (OCLCIFF) Нантера.


Напомним, ранее руководство Катара тайно заплатило ФИФА 880 миллионов долларов за право проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Ранее Блаттер перечислил на имя Платини 2 млн долларов из средств ФИФА, перевод якобы был сделан за выполнение работ в период январь 1999 - июнь 2002 гг, и проведен в феврале 2011 года.

Платини и Блаттер утверждали, что переводы были сделаны абсолютно законно, и отвергали все обвинения.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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