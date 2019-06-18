Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова

Журналист Вахтанг Кипиани призвал сотрудников спецслужб к противоправным действиям против одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука. Об этом репортер написал на своей странице в социальной сети Facebook. Поводом для такого заявления, скорее всего, стало приобретение на минувшей неделе депутатом от "Оппозиционного блока" Тарасом Козаком телеканала ZIK, с которым сотрудничал Кипиани.

"Проблема не только в том, что медведчуки покупают телеканалы, а в том, что у них есть на это деньги. И ни один из десятка антикоррупционных, правоохранительных и силовых органов нет претензий к гражданину, который во время войны летает на встрече к президенту государства-убийцы, который вместе с женой имеет нефтяные месторождения в РФ и имеющий привилегированные позиции в газовом бизнесе в Украине. Сотни тысяч людей в погонах, а патрона или пакетик с белым синтетическим веществом подбросить некому. И, если без шуток, некому исследовать как финансируются его телебудкы. И дать им по голове. Не СБУ у нас, а общество поклонников Махатмы Ганди.", - написал в соцсети Вахтанг Кипиани.

Таким постом репортер фактически призвал отечественных силовиков пойти путем российских следственных органов, которые оконфузились с ведением дела против журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Скандал в РФ разгорелся до такой степени, что в него вмешался даже президент Путин и уволил опозорившихся полицейских.