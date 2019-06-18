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18 июня 2019, вторник, 11:39 1397 Фото
Политика 2019-06-18T11:39:09+03:00
Українські Новини
Кличко просит очевидцев дать показания против автохама, который заехал на пешеходный мост

Кличко просит очевидцев дать показания против автохама, который заехал на пешеходный мост

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! О дикарях на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал установить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился к патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где сейчас находится автомобиль", - написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

"Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город, и нам о нем заботиться!"- резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля "Мерседес", который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы. Факт такого грубого обращения с объектом, который уже успели полюбить киевляне и гости города, вызвал чрезвычайное возмущение жителей столицы.

Больше новостей о: Кличко Виталий Пешеходно-велосипедный мост Автохам

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