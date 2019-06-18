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18 июня 2019, вторник, 09:55 660
Выборы 2019-06-18T10:27:26+03:00
Українські Новини
Объединение националистов существенно повышает шансы "Свободы" на прохождение в ВРУ, - политолог

Объединение националистов существенно повышает шансы "Свободы" на прохождение в ВРУ, - политолог

Объединение всех националистических сил в единый избирательный список ВО "Свобода" существенно повышает их шансы на прохождение в Верховную Раду. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал политолог Петр Олещук, информирует портал vgolos.com.ua.

"Объединение повышает их шансы на прохождение в Верховную Раду, это позволяет мобилизовать избирателя и привести его на избирательные участки. Я расцениваю их шансы как достаточно неплохие. Во-первых, в них нет серьезного конкурента в их электоральной нише. Это означает, что они смогут мобилизовать весь националистический электорат, который начал разочаровываться в различных политических проектах. Во-вторых, общая явка на парламентских выборах будет невысокой. А избиратель националистов всегда последовательный и приходит на выборы. Тем более, что сейчас националисты реализовали запрос своего избирателя в контексте пятерки и в контексте объединения", - добавил Петр Олещук.

Напомним, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, председатель Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский. Соответствующее решение принял съезд ВО "Свобода" 9 июня 2019.

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