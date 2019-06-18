Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти

Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола мест

Верующие Украинской Православной Церкви из села Стенка Тернопольской области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров, соблюсти их фундаментальное право на свободу вероисповедания и гарантировать верховенство закона. Об этом сообщает портал podrobnosti.ua.

"Глубокоуважаемый Президент Украины Владимир Александрович, - сказал в видеообращении иерей Василий Мойсюк. – Сегодня религиозная община храма Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви обращается к Вам за особенной помощью. Органы местного самоуправления сельского, районного и областного советов, обьединившись с проживающими в селе представителями ПЦУ и других конфессий, в частности греко-католической общиной, лишили нас возможности ходить и молиться в нашем храме".

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Священник подчеркнул, что он и представляемая им община являются патриотами Украины и желают, чтобы в государстве были мир и спокойствие, а также соблюдался закон.

"Мы хотим жить в правовом государстве, и чтобы закон исполнялся не только в отношении нас, но и исполнялся всеми гражданами Украины, а также всеми религиозными организациями", - подытожил клирик УПЦ.

Отметим, что 31 января 2019 года было проведено собрание жителей села Стенка, на котором было принято неправомерное решение о переходе религиозной общины УПЦ в ПЦУ. В частности, одним из нарушений стало то, что за соответствующее решение проголосовали представители других конфессий, проживающих в указанном населенном пункте.