У берегов Латвии появился российский военный корабль

В воскресенье, 16 июля, российский военный корабль "Адмирал Касатонов" заметили вблизи государственной границы Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии на своей странице в Twitter.

Согласно сообщению, судно приблизилось к морской границе Латвии на 18,5 миль (29,8 км, - ред). Бортовой номер фрегата "Адмирал Касатонов" - 431.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019 г.

А вот ранее российский корабль приступил к слежке за входом эсминца США в Черное море.

Также российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море.