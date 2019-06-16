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16 июня 2019, воскресенье, 19:30 701
Политика мира 2019-06-16T19:31:02+03:00
Українські Новини
У берегов Латвии появился российский военный корабль

У берегов Латвии появился российский военный корабль

В воскресенье, 16 июля, российский военный корабль "Адмирал Касатонов" заметили вблизи государственной границы Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии на своей странице в Twitter.

Согласно сообщению, судно приблизилось к морской границе Латвии на 18,5 миль (29,8 км, - ред). Бортовой номер фрегата "Адмирал Касатонов" - 431.

А вот ранее российский корабль приступил к слежке за входом эсминца США в Черное море.

Также российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море.

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