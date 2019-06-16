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16 июня 2019, воскресенье, 18:09 252
Общество 2019-06-16T18:09:51+03:00
Українські Новини
Во Львове отдыхающие не могут улететь в Египет

Во Львове отдыхающие не могут улететь в Египет

Аэропорт "Львов" заявляет о существенной задержке рейсов из Львова в Египет, которые выполняет авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы).

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого, передают Українські Новини.

Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду до 18:00 16 июня (плановый 02:00 15 июня), а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02:50 17 июня (плановый 11:00 15 июня).

Рейс BKV2079 "Львов - Шарм-эль-Шейх" задерживается с вылетом до вечера 16 июня (плановый 04-00 16 июня).

Как сообщали Українські Новини, ранее самолет рейса "Шарм-эль-Шейх - Николаев" авиакомпании SkyUP совершил вынужденную посадку в аэропорту "Одесса".

А ранее сообщалось, что из-за драки на борту самолета Киев – Шарм-эль-Шейх задерживаются много рейсов.

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