Более 250 000 литров коньяка сгорело на пожаре во Франции

Во французском департаменте Шаранта, который является частью региона Коньяк, произошел крупный пожар. Об этом сообщают французские СМИ.

Обошлось без пострадавших.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 кв. м, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 кв. м. Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

Также отмечается, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи недалеко от места пожара.

Напомним, что ранее в Германии появилась "шоколадная дорога" из-за аварии на фабрике.