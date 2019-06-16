Авиакомпания SkyUp решила запустить рейс "Киев - Львов" с 28 октября

Авиакомпания SkyUp решила запустить с 28 октября регулярный рейс "Киев - Львов". Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.\r\n"Первым направлением, который откроет отечественный лоукостер со Львова будет Киев", - говорится в нем.\r\nРейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.\r\nВылет из Киева в понедельник в 10:00, а в пятницу в 19:05.\r\nВылет из Львова в понедельник в 8:00, в пятницу в 21:05.\r\nВремя полета - 1 час.\r\nСтоимость билетов от 497 гривен в одну сторону и от 997 гривен в две стороны.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейс "Одесса - Львов".