Авиакомпания SkyUp решила запустить рейс "Киев - Львов" с 28 октября

Авиакомпания SkyUp решила запустить с 28 октября регулярный рейс "Киев - Львов". Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

"Первым направлением, который откроет отечественный лоукостер со Львова будет Киев", - говорится в нем.

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылет из Киева в понедельник в 10:00, а в пятницу в 19:05.

Вылет из Львова в понедельник в 8:00, в пятницу в 21:05.

Время полета - 1 час.

Стоимость билетов от 497 гривен в одну сторону и от 997 гривен в две стороны.

Как сообщали Українські Новини, ранее авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейс "Одесса - Львов".