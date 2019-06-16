Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс "Київ - Львів" з 28 жовтня

Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити з 28 жовтня регулярний рейс "Київ - Львів". Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів", передають Українські Новини.\r\n"Першим напрямком, який відкриє вітчизняний лоукостер зі Львова буде Київ", - йдеться в ньому.\r\nРейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях.\r\nВиліт з Києва в понеділок о 10:00, а в п'ятницю в 19:05.\r\nВиліт зі Львова в понеділок о 8:00, у п'ятницю о 21:05.\r\nЧас польоту - 1 година.\r\nВартість квитків від 497 гривень в одну сторону і від 997 гривень в дві сторони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше авіакомпанія SkyUp запустила регулярний рейс "Одеса - Львів".