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16 червня 2019, неділя, 13:06 16
Транспорт 2019-06-16T13:09:11+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс "Київ - Львів" з 28 жовтня

Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс "Київ - Львів" з 28 жовтня

Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити з 28 жовтня регулярний рейс "Київ - Львів". Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів", передають Українські Новини.

"Першим напрямком, який відкриє вітчизняний лоукостер зі Львова буде Київ", - йдеться в ньому.

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Виліт з Києва в понеділок о 10:00, а в п'ятницю в 19:05.

Виліт зі Львова в понеділок о 8:00, у п'ятницю о 21:05.

Час польоту - 1 година.

Вартість квитків від 497 гривень в одну сторону і від 997 гривень в дві сторони.

Як повідомляли Українські Новини, раніше авіакомпанія SkyUp запустила регулярний рейс "Одеса - Львів".

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