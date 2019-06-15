Мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони готові перекривати дороги

Мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони гото

Мешканці Костянтинівки Донецької області останні тижні відчувають труднощі з водопостачанням. Особливо гостро відчувають її нестачу жителі селищ Сантуринівка, Первомайський, Червоний Жовтень. Про це пишуть журналісти видання Zi Новинний портал.

"З 20 травня без води Новоселівка, її запаси закінчуються в лікувальних установах, розташованих у селищі. До того ж, положення посилило відключення Костянтинівки від водопостачання через ремонт центрального водоводу в Слов'янську. Градус обурення громадян зашкалює. Вчора, 13 червня, до редакції видання надійшло повідомлення про акцію в селищі Первомайський. Люди налаштовані йти в адміністрацію ВУВКГ, щоб вирішувати питання кардинально. А якщо не вийде – застосовувати інші більш рішучі і неординарні заходи", - зазначають автори статті.

За даними видання, вранці 14 червня жителі Костянтинівки зібралися біля входу в будівлю міського водоканалу. "Люди вимагають подати воду. Інакше – народ дав три дні адміністрації ВУВКГ, щоб вирішити питання водопостачання селища. Якщо питання не вирішиться, громадяни готові перекривати центральні вулиці міста, попередньо повідомивши про це адміністрацію міста – так вирішили жителі селища Первомайський. Але, як стало відомо, громадяни селища Сантуринівка цим ранком вже приступили до неординарних дій, перекривши траси по вулиці Мінській і на виїзді на Бахмутську трасу", - зазначили автори статті.

У матеріалі також підкреслюється, що Белокузьмінівська і Клебан-Бикська насосні станції відключені від електрики через величезні борги КП "Вода Донбасу" перед постачальником останньої надії "Укрінтеренерго". Інформація про відключення надійшла до Головного управління ДСНС ще 23 травня.

Як раніше повідомлялося, 27 травня без води залишилися шість населених пунктів, у тому числі міста Бахмут і Соледар. Перед тим водопостачання припинилося у 16 населених пунктах Донбасу.

Нагадаємо, жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленському з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу".