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14 июня 2019, пятница, 19:28 576
Верховная Рада и партии 2019-06-14T19:29:23+03:00
Українські Новини
Анатолий Могилев вызвал экс-секретаря СНБО на телевизионную "дуэль" по Крыму

Анатолий Могилев вызвал экс-секретаря СНБО на телевизионную "дуэль" по Крыму

Анатолий Могилев. Фото: bagnet.org
Анатолий Могилев. Фото: bagnet.org

Председатель политической партии "Незалежність", премьер-министр Крыма в 2011-2014 годах Анатолий Могилев, вызвал на телевизионную "дуэль" бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова.

Об этом Могилев заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я вызываю Турчинова на любую площадку, на любом телеканале. Давайте мы с ним подискутируем в присутствии общественности на тему, кто виноват в сдаче Крыма. И о том, кто должен был принимать решения об адекватной реакции Украины на те события, что происходили в тот момент в Крыму", - сказал он.

Он рассказал, что бывший секретарь СНБО на своей странице в социальной сети Facebook оправдывается в сдаче Крыма, и перекладывает всю ответственность на крымскую власть. Именно поэтому, уверен Анатолий Могилев, обществу необходима откровенная дискуссия. "Пока эта тема не будет публично обсуждена, мы будем перебрасываться упреками", - подчеркнул политик.

Анатолий Могилев напомнил, что подготовил заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы следователи установили все факты, связанные с аннексией Крыма, подняли приказы, если они были, вынесли решение о том, кто виноват в потере территориальной целостности Украины.

Больше новостей о: СНБО Александр Турчинов Анатолий Могилев Партия "Незалежність" Сдача Крыма

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