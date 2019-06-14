Анатолий Могилев вызвал экс-секретаря СНБО на телевизионную "дуэль" по Крыму

Председатель политической партии "Незалежність", премьер-министр Крыма в 2011-2014 годах Анатолий Могилев, вызвал на телевизионную "дуэль" бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова.

Об этом Могилев заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я вызываю Турчинова на любую площадку, на любом телеканале. Давайте мы с ним подискутируем в присутствии общественности на тему, кто виноват в сдаче Крыма. И о том, кто должен был принимать решения об адекватной реакции Украины на те события, что происходили в тот момент в Крыму", - сказал он.

Он рассказал, что бывший секретарь СНБО на своей странице в социальной сети Facebook оправдывается в сдаче Крыма, и перекладывает всю ответственность на крымскую власть. Именно поэтому, уверен Анатолий Могилев, обществу необходима откровенная дискуссия. "Пока эта тема не будет публично обсуждена, мы будем перебрасываться упреками", - подчеркнул политик.

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Анатолий Могилев напомнил, что подготовил заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы следователи установили все факты, связанные с аннексией Крыма, подняли приказы, если они были, вынесли решение о том, кто виноват в потере территориальной целостности Украины.