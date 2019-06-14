Анатолій Могильов викликав екс-секретаря РНБО на телевізійну "дуель" щодо Криму

Голова політичної партії "Незалежність", прем'єр-міністр Криму в 2011-2014 роках Анатолій Могильов, викликав на телевізійну "дуель" колишнього секретаря Ради національної безпеки (РНБО) України Олександра Турчинова.

Про це Могильов заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я викликаю Турчинова на будь-який майданчик, на будь-якому телеканалі. Давайте ми з ним подискутуємо в присутності громадськості на тему, хто винен в здачі Криму. І про те, хто мав приймати рішення про адекватну реакцію України на ті події, що відбувалися в той момент в Криму", - заявив Могильов.

Він розповів, що колишній секретар РНБО на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виправдовується у здачі Криму, і перекладає всю відповідальність на кримську владу. Саме тому, впевнений Анатолій Могильов, суспільству необхідна відверта дискусія. «Поки ця тема не буде публічно обговорена, ми будемо перекидатися докорами", - підкреслив політик.

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Анатолій Могильов нагадав, що підготував заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб слідчі встановили всі факти, що пов'язані з анексією Криму, підняли накази, якщо вони були, винесли рішення про те, хто винен у втраті територіальної цілісності України.