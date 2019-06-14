подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 17:29 423
Экономика 2019-06-14T17:30:02+03:00
Українські Новини
АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования, – Терентьев

АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования, – Терентьев

Юрий Терентьев. Фото: protocol.ua
Юрий Терентьев. Фото: protocol.ua

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев рассказал о новшествах в деятельности ведомства, а именно о внедрении мировых стандартов обеспечения прав субъектов расследования.

Об этом сообщил телевизионный канал "112 Украина".

"В своей деятельности мы вводим мировые, скажем так, стандарты обеспечения процессуальных прав субъектов. То есть, если в отношении определенного бизнеса начинается расследование, то наиболее эффективным способом с одной стороны избежать обвинений в коррупции, с другой стороны избежать политического или иного давления, это делать публично и открыто те действия, к которым мы прибегаем", – заявил Терентьев.

Еще одним изменением к подходу в работе АМКУ стало, по словам Терентьева, донесение до бизнеса четкой позиции АМКУ о том, какие действия бизнеса комитет осуждает, а не слепое штрафование участников рынка.

"Если раньше, к сожалению, из решений Антимонопольного комитета не всегда было понятно, что именно Антимонопольный комитет осуждает, какое именно позитивное поведение мы хотим сформировать у большого бизнеса или, например, энергетических компаний, или химии, или транспорта, аэропортов, и что именно мы хотим видеть. И поэтому мы начали, формировать четкий понятный подход в решениях и, скажем так по простому, начали называть проблему такой, какова она есть на самом деле. То есть не прятать ее, не искать более простой способ оштрафовать субъект, а выполнять более сложную задачу – показать, что именно Антимонопольный комитет осуждает", - уточнил председатель АМКУ.

В качестве примера Терентьев привел ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов. "Когда мы видели, что цены на автозаправочных станциях, на стелах везде одинаковы. 6 основных игроков сегмента импортного топлива поддерживали в течение почти годового периода одинаковые цены на стелах. При этом котировки Platts (котировки рынка нефти), достаточно интенсивно изменялись в сторону преимущественно падения. То есть мы видели, что когда немного дорожает нефть, бензин одновременно повышался в цене и цены стабилизируются на полностью одинаковом уровне. Когда он уменьшается - ничего не происходит", – пояснил Терентьев.

После проведения расследования решение АМКУ и его одобрения со стороны судебной системы, ситуация изменилась.

"Сейчас мы видим, что если раньше 6 основных игроков (сети автозаправочных станций) придерживались одинаковой ценовой политики, то месяц назад мы приняли новое решение и только три из них, скажем так, поддерживают подобную коммерческую практику. И это только один пример, когда четко сформулированное понимание проблемы антимонопольным комитетом приводит к тому, что субъекты начинают менять свою деятельность, поскольку никто, по крайней мере мало субъектов, сознательно хотят быть правонарушителями", – резюмировал председатель АМКУ.

Больше новостей о: АМКУ Антимонопольный комитет Украины Юрий Терентьев

Архив
Новости
В Кривом Роге разгромили приемную "Оппозиционной платформы" и избили сотрудников 17:43
АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования, – Терентьев 17:29
Перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась 17:26
Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца 17:16
В первую очередь в судебной реформе нужно менять закон, не дающий некоторым гражданам доступ к правосудию, - экс-глава КС Домбровский 17:00
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара 06:00 Карта
больше новостей
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 2016 10:41
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Учения курсантов-пехотинцев. Скриншот видео .facebook.com/asvpress
Видео дня: впечатляющие кадры укрощения водной стихии курсантами-пехотинцами 20:56
Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok