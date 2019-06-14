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14 июня 2019, пятница, 17:43 108
Происшествия 2019-06-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге разгромили приемную "Оппозиционной платформы" и избили сотрудников

В Кривом Роге разгромили приемную "Оппозиционной платформы" и избили сотрудников

Утром 14 июня около 20 агрессивных молодчиков напали на офис криворожской ячейки политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Злоумышленники избили сотрудников офиса и разрисовали стены оскорбительными надписями.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам пострадавших, нападавшие были в масках, с символикой "Национального корпуса" и "Азова". Действия погромщиков координировали несколько "старших".

В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки.

Вся оргтехника в приемной разбита. На месте работают сотрудники Национальной полиции.

Как подчеркнул руководитель организации Вадим Виншель, подобные действия оппозиционеры расценивают как способ оказания давления и желание запугать политическую силу, рейтинг которой растет.

"Мы написали заявление в полицию по факту случившегося.  Молодчики, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона. Еще раз подчеркиваю: нас не запугают никакие погромщики и провокаторы. Мы уверены в своей победе на парламентских выборах", - сказал Вадим Виншель.

Согласно последним соцопросам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает второе место в предвыборных рейтингах политических партий, уступая только "Слуге народа".

Основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко около 13% граждан видят на посту премьер-министра.

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