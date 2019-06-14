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14 июня 2019, пятница, 16:47 573
Верховная Рада и партии 2019-06-14T17:15:09+03:00
Українські Новини
Комитет Александра Третьякова среди наиболее добросовестных в Раде, – КИУ

Комитет Александра Третьякова среди наиболее добросовестных в Раде, – КИУ

Верховная Рада Украины. Фото: Украинское Фото
Верховная Рада Украины. Фото: Украинское Фото

Комитет избирателей Украины (КИУ) обнародовал рейтинг самых добросовестных комитетов Верховной Рады. Производительность их работы за 5 лет определялась как процент принятых законов от общего числа законопроектов, которые готовились тем или иным комитетом и были вынесены на рассмотрение Рады.

Об этом сообщило интернет-издание "Знай.ua".

Среди ТОП-10 самых эффективных комитетов:

  1. Комитет по иностранным делам (председатель - Ганна Гопко) - показатель эффективности 76%. За время работы Рады народные депутаты рассмотрели 135 законопроектов, за подготовку которых отвечал Комитет по иностранным делам, из которых было принято в целом - 103, или 76%.
  2. Комитет по вопросам европейской интеграции (председатель не назначен) - 76% (Рада приняла 69 из 91 рассмотренных законопроектов, которые готовил комитет).
  3. Комитет по вопросам культуры и духовности (Николай Княжицкий) - 35% (20 из 57).
  4. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (Сергей Пашинский) - 32% (86 из 266).
  5. Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики (Виктория Сюмар) - 30% (20 из 67).
  6. Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (Артур Палатный) - 29% (24 из 82).
  7. Комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью (Александр Третьяков) - 26% (31 из 118).
  8. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства (Виктор Галасюк) - 25% (38 из 150).
  9. Комитет по вопросам науки и образования (председатель не назначен) - 25% (38 из 150).
  10. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (Андрей Кожемякин) - 23% (82 из 353).

Как отметили в КИУ, производительность других комитетов ниже (в среднем 17%). Среди непродуктивных - Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - 8% (28 из 341) и Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины - 3% (3 из 109).

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что если за 5 лет работы лишь несколько процентов законопроектов, которые готовил комитет, были приняты, то это может свидетельствовать об определенных проблемах в организации его работы, а с другой - о низком интересе к нему со стороны большинства народных депутатов и малой настойчивость инициатора документа. Поэтому, по мнению эксперта, естественно, что, к примеру, производительность Комитета по иностранным делам или Комитета по вопросам евроинтеграции значительно выше, чем Комитета по вопросам Регламента.

Больше новостей о: Александр Третьяков Комитет избирателей Украины Верховная Рада Украины Комитет по делам ветеранов Алексей Кошель

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