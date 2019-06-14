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14 июня 2019, пятница, 16:08 21
Экономика 2019-06-14T17:05:38+03:00
Українські Новини
Британская GOFER MINING считает законной процедуру санации "Закарпатполиметаллы"

Британская GOFER MINING считает законной процедуру санации "Закарпатполиметаллы"

Компания GOFER MINING PLC считает введение процедуры санации компании "Закарпатполиметаллы" законной.

Об этом говорится в обращении GOFER MINING к агентству, которое подписал управляющий делами в Украине Александр Маштепа.

"Также недостоверными являются сведения о незаконном введении процедуры санации и ООО "Закарпатполиметаллы", поскольку процедура санации введена судом и предполагает восстановление платежеспособности предприятия. Само по себе заявление о незаконности такой процедуры вызывает удивление", - говорится с сообщении.

Компания также отрицает все обвинения со стороны американской Avellana Gold в якобы захвате активов.

Компания GOFER MINING PLC. обратилась в комитет кредиторов в деле о банкротстве "Закрпатполметаллов"  с предложением выступить в качестве инвестора.

16 апреля по ходатайству комитета кредиторов Хозяйственный суд Закрпатской области ввел процедуру санации и назначил GOFER MINING управляющей компанией этой санацией.

В свою очередь сама GOFER MINING отмечает, что была создана  12 апреля 2019 года, то есть за четыре дня до решения суда о назначении ее управляющим санацией.

Компания обещает инвестировать 250 млн фунтов в добычу полиметаллических руд на Закарпатье.

А в качестве первого шага намерена создать 5000 рабочих мест, развивать Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождение.

Также компания обещает построить горно-обогатительный комбинат для комплексной переработки руды и производства цветных металлов, в том числе и на экспорт в Европу.

Уставный капитал GOFER MINING по состоянию на 27 мая – 41,8 млн фунтов.

GOFER MINING заявляет, что его акционерами являются более 50 тыс. британских граждан, а одни из крупных акционеров -  Grosvenor Barclay LLP и Barclays Bank.

Как сообщалось, ранее Avellana Gold заявила, что считает установление санации на "Закарпатполиметаллах" рейдерством и обратилась с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову и к посольству США с просьбой помочь компании в защите своих активов.

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