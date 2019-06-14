Британская GOFER MINING считает законной процедуру санации "Закарпатполиметаллы"

Компания GOFER MINING PLC считает введение процедуры санации компании "Закарпатполиметаллы" законной.

Об этом говорится в обращении GOFER MINING к агентству, которое подписал управляющий делами в Украине Александр Маштепа.

"Также недостоверными являются сведения о незаконном введении процедуры санации и ООО "Закарпатполиметаллы", поскольку процедура санации введена судом и предполагает восстановление платежеспособности предприятия. Само по себе заявление о незаконности такой процедуры вызывает удивление", - говорится с сообщении.

Компания также отрицает все обвинения со стороны американской Avellana Gold в якобы захвате активов.

Компания GOFER MINING PLC. обратилась в комитет кредиторов в деле о банкротстве "Закрпатполметаллов" с предложением выступить в качестве инвестора.

16 апреля по ходатайству комитета кредиторов Хозяйственный суд Закрпатской области ввел процедуру санации и назначил GOFER MINING управляющей компанией этой санацией.

В свою очередь сама GOFER MINING отмечает, что была создана 12 апреля 2019 года, то есть за четыре дня до решения суда о назначении ее управляющим санацией.

Компания обещает инвестировать 250 млн фунтов в добычу полиметаллических руд на Закарпатье.

А в качестве первого шага намерена создать 5000 рабочих мест, развивать Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождение.

Также компания обещает построить горно-обогатительный комбинат для комплексной переработки руды и производства цветных металлов, в том числе и на экспорт в Европу.

Уставный капитал GOFER MINING по состоянию на 27 мая – 41,8 млн фунтов.

GOFER MINING заявляет, что его акционерами являются более 50 тыс. британских граждан, а одни из крупных акционеров - Grosvenor Barclay LLP и Barclays Bank.

Как сообщалось, ранее Avellana Gold заявила, что считает установление санации на "Закарпатполиметаллах" рейдерством и обратилась с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову и к посольству США с просьбой помочь компании в защите своих активов.