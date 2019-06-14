Британська GOFER MINING вважає законною процедуру санації "Закарпатполіметали"

Компанія GOFER MINING PLC вважає введення процедури санації компанії "Закарпатполіметали" законною.

Про це йдеться у зверненні GOFER MINING до агентства, яке підписав керуючий справами в Україні Олександр Маштепа.

"Також недостовірними є відомості про незаконне введення процедури санації і ТОВ "Закарпатполіметали", оскільки процедура санації введена судом і передбачає відновлення платоспроможності підприємства. Сама по собі заява про незаконність такої процедури викликає здивування", - йдеться повідомленні.

Компанія також заперечує всі звинувачення з боку американської Avellana Gold у нібито захопленні активів.

Компанія GOFER MINING PLC. звернулася до комітету кредиторів у справі про банкрутство "Закрпатполметаллів" з пропозицією виступити в якості інвестора.

16 квітня за клопотанням комітету кредиторів Господарський суд Закрпатской області ввів процедуру санації і призначив GOFER MINING керуючою компанією цієї санацією.

У свою чергу сама GOFER MINING зазначає, що була створена 12 квітня 2019 року, тобто за чотири дні до рішення суду про її призначення керуючим санацією.

Компанія обіцяє інвестувати 250 млн фунтів у видобуток поліметалічних руд на Закарпатті.

А в якості першого кроку має намір створити 5000 робочих місць, розвивати Мужіївське, Берегівське та Квасівське родовище.

Також компанія обіцяє побудувати гірничо-збагачувальний комбінат для комплексної переробки руди і виробництва кольорових металів, у тому числі і на експорт в Європу.

Статутний капітал GOFER MINING станом на 27 травня – 41,8 млн фунтів.

GOFER MINING заявляє, що його акціонерами є більше 50 тис. британських громадян, а одні з великих акціонерів - Grosvenor Barclay LLP та Barclays Bank.

Як повідомлялося, раніше Avellana Gold заявила, що вважає встановлення санації на "Закарпатполіметали" рейдерством і звернулася з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського, міністру внутрішніх справ Арсена Авакова і до посольства США з проханням допомогти компанії в захисті своїх активів.