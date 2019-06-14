Кабмин завершает подготовку нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" (№466).

Соответствующая информация размещена на правительственном Интернет-портале.

Документ определяет механизм и порядок организации и проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, а также процедуру определения победителей аукционов.

Постановлением предусмотрено, что аукционы проводятся с соблюдением принципов добросовестной конкуренции, недискриминации участников аукциона, объективности и беспристрастности, предотвращения коррупционных действий, с соблюдением рыночных принципов ценообразования.

Принятие постановления "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" является одним из завершающих шагов по формированию нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Напомним, с 1 июля вступает в силу закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым своевременный запуск нового рынка электроэнергии. "У правительства есть только одна возможность - выполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", - заявил глава Кабмина.