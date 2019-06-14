подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 15:30 848
Экономика 2019-06-14T17:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмин завершает подготовку нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

Кабмин завершает подготовку нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

Кабинет Министров Украины. Фото: Українське Фото
Кабинет Министров Украины. Фото: Українське Фото

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" (№466).

Соответствующая информация размещена на правительственном Интернет-портале.

Документ определяет механизм и порядок организации и проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, а также процедуру определения победителей аукционов.

Постановлением предусмотрено, что аукционы проводятся с соблюдением принципов добросовестной конкуренции, недискриминации участников аукциона, объективности и беспристрастности, предотвращения коррупционных действий, с соблюдением рыночных принципов ценообразования.

Принятие постановления "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" является одним из завершающих шагов по формированию нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Напомним, с 1 июля вступает в силу закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым своевременный запуск нового рынка электроэнергии. "У правительства есть только одна возможность - выполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", - заявил глава Кабмина.

Больше новостей о: Электроэнергия Кабинет Министров Украины Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
НБУ обжаловал судебный запрет Рожковой выполнять должностные обязанности 17:51
В Кривом Роге разгромили приемную "Оппозиционной платформы" и избили сотрудников 17:43
АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования, – Терентьев 17:29
Перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась 17:26
Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца 17:16
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара 06:00 Карта
больше новостей
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 2016 10:41
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Учения курсантов-пехотинцев. Скриншот видео .facebook.com/asvpress
Видео дня: впечатляющие кадры укрощения водной стихии курсантами-пехотинцами 20:56
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok