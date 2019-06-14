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14 июня 2019, пятница, 15:11 123
СМИ 2019-06-14T15:11:01+03:00
Українські Новини
НОТУ не выполняет решение суда о востановлении на работе исполнительного продюсера телекомпании Ткаченко

НОТУ не выполняет решение суда о востановлении на работе исполнительного продюсера телекомпании Ткаченко

Проиграв в аппеляционном суде иск, поданный бывшим исполнительным продюсером телеканала Русланом Ткаченко против своих бывших работодателей  - Национальной общественной телерадиокомпании Украины по факту его незаконного увольнения и восстановления в должности, чиновники НОТУ не спешат выполнять решение служителей фемиды. Об этом сам Ткаченко сообщил в посте на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Суд я выиграл, заявление в общий отдел завез. Жду, значит, такой, весь в предвкушении... И вот я, терзаемый предвкушением новой встречи со своими старыми сотрудниками, встречаю в холле НСТУ начальника управления кадров Марию Глобу и главного юриста Максима Дорофеева. Оба участвовали в судебных заседаниях по моему иску. Оба не смогли предоставить суду ровным счетом ничего, что доказывало бы законность их действий... Встречаю я их сразу обоих и спрашиваю: как там, мол, дела обстоят с моим восстановлением в рядах НСТУ. И решение суда, и мое заявление у вас. Когда выходить? Мне же подготовиться нужно, дела свернуть.

Максим мне говорит, мол, я тут причем, я ж юрист. Я обращаюсь к Марии. А она мне такая: это не я решаю, все к руководству. И бочком-бочком эвакуируется от общения в направлении выхода.

А я прям опешил. Это начальник управления кадров не руководство? Или для выполнения норм закона менеджмент Суспильного ждет чьей-то команды или одобрения? Не является ли в таком случае выполнение законов выборочным?", - констатировал Руслан Ткаченко.

Ранее Ткаченко в эфире программы "Доброго ранку, країно!", заявил, что считает свое увольнение полностью противоправным. После 15 лет, которые он проработал на разных, в том числе - и руководящих должностях в НТКУ-НОТУ, он был уволен без предоставления альтернативной возможности продолжить сотрудничество с НОТУ.

В сложившейся ситуации игнорирования со стороны чиновников НОТУ его прав, доказанных в судебных инстанциях, бывший исполнительный продюсер телекомпании Руслан Ткаченко обратился к медиа-сообществу за поддержкой.

Больше новостей о: Телевидение Национальная общественная телерадиокомпания Украины НОТУ Ткаченко Руслан

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