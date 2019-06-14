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14 июня 2019, пятница, 14:02 1688
Силовые структуры 2019-06-14T14:13:26+03:00
Українські Новини
Оба замдиректора ГБР встали на сторону незаконно уволенных сотрудников ведомства

Оба замдиректора ГБР встали на сторону незаконно уволенных сотрудников ведомства

Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv.ua

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко и заместитель директора ГБР Александр Буряк публично встали на защиту незаконно уволенных сотрудников учреждения.

Об этом они рассказали в интервью "Судебно-юридической газете".

Напомним, что в ГБР произошел ряд увольнений топ-сотрудников по личному распоряжению директора ГБР Романа Трубы. Его заместители настаивают, что это было сделано вопреки всем законным процедурам.

"28 мая нам поступили проекты приказов об увольнении сотрудников. К проектам никаких документов, обосновывающих увольнение, добавлено не было, поэтому мы попытались разобраться на каком основании людей увольняют", - заявила Варченко.

"Нам действительно направлялись на согласование проекты приказов об увольнении 4 сотрудников. К этим проектам не было добавлено никаких документов, которые бы обосновывали вывод о непрохождении ими испытательного срока или другие причины, обосновывающие необходимость увольнения, поэтому не было никаких законных оснований для согласования этих приказов. Это наша общая с Ольгой Варченко позиция", - подчеркнул Буряк.

По словам заместителей директора ГБР, никаких законных оснований согласовывать эти приказы не было, но Труба все равно уволил этих сотрудников. Причем сделал он это самостоятельно, без согласования с Внешней конкурсной комиссией, а по закону именно она должна вносить представление на увольнение чиновников.

"Внешняя конкурсная комиссия предоставила нам ответ, что они таких представлений не направляли. Таким образом, никаких законных оснований согласовывать эти приказы не было. Направив Трубе отказы в согласовании приказов об увольнении, мы выяснили, что это уже неважно, потому что директором были подписаны другие экземпляры приказов. То есть, согласований с нами никто не ждал", - пояснила Ольга Варченко.

По ее убеждению, орган, который должен быть образцом в вопросах соблюдения прав граждан, не может сам нарушать их права. Она также добавила, что законность в этом случае должен восстановить сам Труба, но это приходится делать суду.

"Ошибку всегда можно исправить. И это не признак слабости, а признак сильного и мудрого руководителя. Пока же ошибки директора исправляет суд. В качестве примера, уволенный руководитель 2-го управления досудебных расследований через Окружной административный суд остановил приказ о своем увольнении и уже на работе. Думаю, так сделают и другие уволенные сотрудники. Это лишь вопрос времени. Хочу подчеркнуть, что мы не акцентируем внимание на фамилиях этих уволенных людей. Мы говорим не о персоналиях, а о том, что процедура и закон были нарушены", - подчеркнула первый замдиректора ГБР.

Кроме того, считают заместители директора бюро, после таких решений атмосфера в коллективе стала достаточно тяжелой. "Работники, понимая, что их тоже в любой момент могут уволить, теряют мотивацию работать", - подытожила Ольга Варченко.

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