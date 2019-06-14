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14 июня 2019, пятница, 13:30 36
Пресс-центр 2019-06-14T15:01:47+03:00
Українські Новини
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019 года, в 11:00 в пресс-студии "Українські Новини" состоится интернет-конференция на тему: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости". 

В мероприятии примет участие:

  • Владимир Степура, Директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора DAIKIN в Украине;
  • другие эксперты. 

В ходе интернет-конференции будут рассмотрены различные аспекты климатизации крупных объектов недвижимости – ТРЦ, офисных и бизнес-центров, а также гостиниц и жилых комплексов.

Эксперты расскажут, каким критериям должны отвечать современные климатические системы, чтобы обеспечить высокий и стабильный комфорт в помещениях, на что обращают внимание проектировщики при выборе климатического оборудования, приведут примеры эффективной модернизации старых объектов, расскажут о важности правильного монтажа оборудования, и ответят на вопросы Интернет-пользователей.

Онлайн-конференция доступна по ссылке: 

https://youtu.be/mkzVaIrvMIYp>           

Вопросы присылайте заранее на почту centre@ukranews.com или задавайте в прямом эфире в онлайн-чате.

Справка:

Компания ЛИКОНД успешно работает на климатическом рынке Украины более 18 лет, поставляет широкий спектр оборудования от мировых лидеров в производстве климатической техники – компаний DAIKIN (Япония) и HOVAL (Лихтенштейн): системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, тепловые насосы и холодильное оборудование для зданий и помещений жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения.

ЛИКОНД является официальным дистрибьютором DAIKIN в Украине. Корпорация DAIKIN (DAIKIN Industries Ltd) – мировой лидер в производстве климатической техники, компания основана в 1924 г. в г. Осака (Япония). Сегодня DAIKIN присутствует на всех континентах, имеет более 90 производственных площадок в 12-ти странах мира. В Европе современные заводы DAIKIN размещены в Бельгии, Чехии, Италии, Германии, а европейская штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. находится в Остенде (Бельгия).
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