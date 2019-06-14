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  • Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук
14 июня 2019, пятница, 13:32 885
Экономика 2019-06-14T13:38:21+03:00
Українські Новини
Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук

Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук

Борис Кушнирук. Фото: politeka.net
Борис Кушнирук. Фото: politeka.net

Энергореформа не только полностью ликвидирует риски коррупции в электроэнергетике, но и станет стимулом для модернизации экономики.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в материале для интернет-издания "Корреспондент".

"Рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и в передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики", - считает Кушнирук.

По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны. Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель – не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.

"В конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение", - отметил эксперт.

Борис Кушнирук считает, что сейчас Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) и кредит от Международного валютного фонда (МВФ) или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка – обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета Министров Украины 5 июня заявил, что правительство выполнит принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" и запустит рынок с 1 июля.

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