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14 июня 2019, пятница, 12:18 570
Экономика 2019-06-14T12:19:05+03:00
Українські Новини
Платформа нового рынка электроэнергии не работает только у компаний, которые не хотят запуска рынка - "Укрэнер

Платформа нового рынка электроэнергии не работает только у компаний, которые не хотят запуска рынка - "Укрэнерго".

Платформа нового рынка электроэнергии не работает у тех участников рынка, которые против запуска рынка, об этом заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, в ходе круглого стола "Риски и преимущества внедрения нового рынка электроэнергия".

"Вовлеченность компании ДТЭК демонстрирует рынку, что платформа работает. У них все регистрируется, графики заводятся, точки учета между двумя облэнерго ДТЭК регистрируются без проблем. У других участников рынка не получается. И это зависит исключительно от того, какие участники рынка хотят, чтобы рынок был введен, а которые не хотят" - сообщил В.Ковальчук.

Вместе с тем руководитель НЭКа подтвердил, что платформа еще находится на стадии внедрения и тестирования: "Это не проблема в том, как считает платформа. У нее до сих пор идет тестирование и закончится оно 24 июня" - заявил Всеволод Ковальчук.

Представитель ДТЭК, Дмитрий Маляр заявил, что компания готова к запуску рынка -  ДТЭК примерно 3 месяца назад активно присоединился к тестированию платформы: "Компания с высокой и даже 100% вероятностью будет готова к запуску с 1 июля. Также я понимаю, что "Укрэнерго" будет готово к запуску, будет готов оператор рынка" - заявил Д. Маляр. 

С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

  Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели. От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн. евро) и кредита Мирового банка (500 млн. евро).
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