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13 июня 2019, четверг, 22:47 485
Политика 2019-06-13T22:52:06+03:00
Українські Новини
Представители ЗЕ-команды Лубен возмутились выдвинутым кандидатом на их округе

Представители ЗЕ-команды Лубен возмутились выдвинутым кандидатом на их округе

Продолжаются скандалы с выдвиженцами от партии "Слуга народа". На этот раз на 148 округе Полтавщины, где выдвигается Анастасия Ляшенко. Против нее взбунтовалась местная партийная ячейка центра округа - город Лубны.

Соответствующее видеообращение было распространено в социальной сети Facebook.

Уже через первый час видео набрало более 2000 просмотров. По словам местных партийцев, "это человек, который еще в первом туре президентских выборов поддерживал кандидата Игоря Смешко и пренебрежительно отзывался о Зеленском, теперь выступает с заявлением, что баллотируется от партии "Слуга народа" и поддерживает политику нового президента."

Представители ЗЕ-команды возмущены тем, что госпожа Ляшенко во время предвыборной кампании не входила в ЗЕ-штаб и ЗЕ-команду, и "считала Зеленского клоуном и в прошлом активно сотрудничала с ПР и одиозными нардепами".

Также местные партийцы утверждают, что выдвиженец по их округу длительное время сотрудничала с функционером "Возрождения" Пилипенко, который сейчас входит в избирательную 10-ку "Оппозиционного блока" Ахметова.

Активисты выдвинули предположение, что госпожа Ляшенко является техническим кандидатом, задача которой обеспечить победу представителю другой партии.

В видеообращении подчеркивается, что Анастасию Ляшенко не поддерживают активисты ЗЕ-команды на местах и ​​уже в ближайшем времени ими будет направлено в офис партии соответствующее письменное обращение.
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