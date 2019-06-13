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13 июня 2019, четверг, 20:45 51
Судебная власть 2019-06-13T20:52:18+03:00
Українські Новини
Roshen выборол исключительное право на перевязку продукции красной лентой

Roshen выборол исключительное право на перевязку продукции красной лентой

Roshen.
Roshen.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий", сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 3 июня.

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты; упаковочные нерезиновые, непластмассовые, не бумажные либо не картонные материалы, неметаллические ленты, веревки, нитки для обертывания и упаковки. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета (пантон 485 с).

Принимая это решение, суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Как сообщали Українські Новини, Верховный суд разрешил конкуренту Roshen бороться за право на Киевский торт.

Также киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018. Тем не менее, Roshen опустился в мировом рейтинге кондитерских компаний.

Больше новостей о: Патент Укрпатент Roshen ​Хозяйственный суд Киева

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