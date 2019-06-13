Roshen выборол исключительное право на перевязку продукции красной лентой

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий", сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 3 июня.

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты; упаковочные нерезиновые, непластмассовые, не бумажные либо не картонные материалы, неметаллические ленты, веревки, нитки для обертывания и упаковки. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета (пантон 485 с).

Принимая это решение, суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Как сообщали Українські Новини, Верховный суд разрешил конкуренту Roshen бороться за право на Киевский торт.

Также киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018. Тем не менее, Roshen опустился в мировом рейтинге кондитерских компаний.