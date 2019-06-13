В делегацию ПАСЕ от России будут включены представители аннексированного Крыма, - росСМИ

Парламентарии из России намерены восстановить свое участие в сессиях Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), это может произойти уже на ближайшей летней сессии в июне. В делегацию будут включены парламентарии, представляющие Крым, сообщает "Дождь".

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, сказал на брифинге 13 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, речь идет о восстановлении базовых прав российской делегации - участие в работе организации, голосование и выступление. В том случае, если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он. Взнос России в Совет Европы будет оплачен только если будут подтверждены все полномочия.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что если Госдума примет решение направлять свою делегацию в ПАСЕ, то в ее состав по инициативе фракций могут войти депутаты от Крыма и Севастополя.

"Вероятно, они будут включены", - подтвердил источник издания в руководстве фракции "Единой России", в которую входят все депутаты от Крыма и Севастополя.

Собеседник издание заявил, что "это такие же регионы России как и все остальные, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию в ПАСЕ".

По словам другого источника в Госдуме РФ, это решение может поставить под вопрос легитимность всей делегации и приведет к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Хотя со стороны ПАСЕ могут быть применены персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.

Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

Как сообщали Українські Новини, ПАСЕ лишила Украину мест в комитете, работающем над снятием санкций с РФ. Также ПАСЕ собрала экстренные дебаты о возможности возвращения россиян в ассамблею.

Ранее в ПАСЕ ограничили список санкций, которые могут ввести против России.