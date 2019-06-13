Смешко подал в суд на Наливайченко из-за обвинений в отравлении Ющенко

Лидер партии "Сила и честь", бывший председатель Службы безопасности (СБУ) Игорь Смешко подал иск в суд на бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко о защите чести и достоинства из-за обвинений в отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко (2005-2010) в 2004 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-служба партии "Сила и честь", передают Українські Новини.\r\n"В своем заявлении Игорь Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, в марте 2019 года Наливайченко заявил в одном из ток-шоу о том, что Смешко причастен к отравлению Виктора Ющенко в 2004 году.\r\nПресс-служба сообщает, что Смешко не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, Смешко заявлял, что не знает ни одного юридического доказательства отравления Ющенко.\r\nРанее ГПУ попросила ряд стран помочь в проведении экспертиз по делу об отравлении Ющенко.