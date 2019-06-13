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13 червня 2019, четвер, 18:33 16
Судова влада 2019-06-13T19:45:02+03:00
Українські Новини
Смешко подав до суду на Наливайченка через звинувачення в отруєнні Ющенка

Смешко подав до суду на Наливайченка через звинувачення в отруєнні Ющенка

Лідер партії "Сила і честь", колишній голова Служби безпеки (СБУ) Ігор Смешко подав позов до суду на колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка про захист честі та гідності через звинувачення в отруєнні колишнього Президента Віктора Ющенка (2005-2010) в 2004 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба партії "Сила і честь", передають Українські Новини.

"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити зі спростуванням", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу про те, що Він причетний до отруєння Віктора Ющенка в 2004 році.

Прес-служба повідомляє, що Смешко не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка в 2004 році.

Як повідомляли Українські Новини, Смешко заявляв, що не знає жодного юридичного доказу отруєння Ющенка.

Раніше ГПУ попросила низку країн допомогти у проведенні експертиз у справі про отруєння Ющенка.

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